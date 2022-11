FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Porsche AG mit "Buy" und einem Kursziel von 115 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Sportwagenbauer sei eine Markenikone mit starken Finanzkennziffern auch in schwierigen Zeiten, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das erste Elektroauto von Porsche belege zudem, dass der Übergang zu Elektroantrieben ohne eine Verwässerung des Markenwerts funktioniere. Trotz der starken Kursentwicklung seit dem Börsengang habe die Aktie immer noch Luft nach oben./gl/bek