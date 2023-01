Porsche Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche AG von 120 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. 2023 sei ein Jahr der Jubiläen, mit der Option auf einige Sondermodelle neben dem 911 Dakar, schrieb Analyst George Galliers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er traut den Zuffenhausenern hierdurch in den kommenden vierundzwanzig Monaten einigen Auftrieb für den durchschnittlichen Verkaufspreis (ASP) zu. Galliers hält weiter eine Bewertung als Luxusmarke für angemessen. Er passte seine Schätzungen für 2022 aber leicht nach unten an aufgrund einmaliger Kosten./ag/bek

