NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Papiere der Porsche AG bei einem Kursziel von 95 Euro mit "Hold" aufgenommen. Der attraktive Emissionspreis des Sportwagenbauers und Indexfantasie hätten für enormes Aufwärtspotenzial gesorgt, welches die Aktie inzwischen aber schon ausgeschöpft habe, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei die beschleunigte Transformation in Richtung Elektrofahrzeuge nicht ohne Risiken, und die Gewinne im laufenden Jahr dürften zunächst einmal einen Höhepunkt erreichen./gl/ag