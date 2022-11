NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Unabhängig vom Rezessionsrisiko dürften die Dividenden im Autosektor im nächsten Jahr sicher bleiben, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schätze vor allem BMW und Mercedes-Benz wegen der Rendite. Bei der Porsche AG sieht er Luft nach oben, was die angestrebte Dividende von einem Euro betrifft - insbesondere in Form einer Sonderausschüttung bereits im Geschäftsjahr 2023./tih/mis