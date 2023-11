Bernstein Research

Porsche Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. In einem Umfeld sinkender Nachfrage könnten in den westlichen Absatzmärkten in einem Worst-Case-Szenario Überkapazitäten bei der Produktion von Elektroautos entstehen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies würde aggressive Preisstrategien nach sich ziehen, um den Absatz zu stützen und die Fixkosten zu decken. Allerdings sei es unwahrscheinlich, dass die Autohersteller in diesen Märkten dem Beispiel Chinas folgten. Die europäischen Autobauer könnten bei der Produktion flexibler zwischen Verbrennungsmotoren und elektrischen Antrieben wählen./la/gl

