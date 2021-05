HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Porsche SE nach Quartalszahlen von 95 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Anpassungen der zunächst bestätigten Jahresziele im Laufe der nächsten Monate würden ihn nicht überraschen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ergebnisse von Porsche hingen maßgeblich von den Ergebnissen des Volkswagen-Konzerns ab, der wiederum in puncto Elektromobilität weiter sei als die meisten Mitbewerber./bek/tih