Porsche vz. Aktie
Marktkap. 33,11 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Porsche AG von 47 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Turnaround der Zuffenhausener werde Zeit brauchen, schrieb Romain Gourvil am Mittwochabend nach der Bilanz. Die Ergebnisse des Sportwagenbauers seien ziemlich schwach gewesen. Die avisierte Margenerholung für 2026 sei geringer als am Markt bisher erwartet./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Porsche
Zusammenfassung: Porsche vz. Hold
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
37,61 €
|Abst. Kursziel*:
14,33%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
37,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,72%
|
Analyst Name:
Romain Gourvil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
