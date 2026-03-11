Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Porsche vz Hold

08:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Porsche AG von 47 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Turnaround der Zuffenhausener werde Zeit brauchen, schrieb Romain Gourvil am Mittwochabend nach der Bilanz. Die Ergebnisse des Sportwagenbauers seien ziemlich schwach gewesen. Die avisierte Margenerholung für 2026 sei geringer als am Markt bisher erwartet./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

