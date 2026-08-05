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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Porsche vz Hold

08:31 Uhr
Porsche vz Hold
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen zum ersten Halbjahr mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Die Transformation des Autobauers bedeute geringere Volumina, schrieb Romain Gourvil am Mittwoch. Alles in allem hätten die Zuffenhausener solides Zahlen präsentiert. Die Profitabilität im ersten Halbjahr sichere das Margenziel für das Gesamtjahr ab./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Porsche

Zusammenfassung: Porsche vz. Hold

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
43,47 €		 Abst. Kursziel*:
-1,08%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
43,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,24%
Analyst Name:
Romain Gourvil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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29.07.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
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