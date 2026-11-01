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DZ BANK

Porsche vz Verkaufen

16:46 Uhr
Porsche vz Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche AG von 36 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Sportwagenbauer habe im vergangenen Quartal weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten und die Ziele für das Geschäftsjahr bestätigt, schrieb Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er erwartet 2030 eine Rückkehr zu prozentual zweistelligen Margen./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 14:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Verkaufen

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
45,95 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
45,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Punzet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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16:46 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
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