NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Quartalszahlen und einem Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,10 Euro belassen. Die Zahlen des Medienkonzerns hätten den Marktkonsens leicht übertroffen, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresprognosen für 2022 seien solide./bek/mis