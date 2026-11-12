ProSiebenSat.1 Media Aktie
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Marktkap. 719,39 Mio. EURDiv. Rendite 1,03%
WKN PSM777
ISIN DE000PSM7770
Symbol PBSFF
AI Analyse
ProSiebenSat1 Media SE Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für ProSiebenSat.1 von 4 auf 3,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Armin Kremser sieht den Medienkonzern am deutschen Werbemarkt in einem anhaltend schwierigen Umfeld. Die Verbesserung des operativen Ergebnisses habe im dritten Quartal unter anderem auf strikter Kostendisziplin beruht, schrieb er am Freitag. Der Experte hält seine These für untermauert, dass digitale Erlöse die Margenverluste des linearen Fernsehens mittelfristig nicht vollständig ausgleichen können./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 09:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images
Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Halten
|Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
3,25 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
3,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Armin Kremser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
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|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
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|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|06.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|12:31
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|04.11.26
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|06.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
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|Warburg Research
|26.03.25
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|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.24
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
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|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|12:31
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|06.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG