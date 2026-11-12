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ProSiebenSat.1 Media Aktie

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3,13 EUR -0,01 EUR -0,38 %
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DZ BANK

ProSiebenSat1 Media SE Halten

12:31 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Halten
Aktie in diesem Artikel
ProSiebenSat.1 Media SE
3,13 EUR -0,01 EUR -0,38%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für ProSiebenSat.1 von 4 auf 3,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Armin Kremser sieht den Medienkonzern am deutschen Werbemarkt in einem anhaltend schwierigen Umfeld. Die Verbesserung des operativen Ergebnisses habe im dritten Quartal unter anderem auf strikter Kostendisziplin beruht, schrieb er am Freitag. Der Experte hält seine These für untermauert, dass digitale Erlöse die Margenverluste des linearen Fernsehens mittelfristig nicht vollständig ausgleichen können./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 09:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Halten

Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
3,25 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
3,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Armin Kremser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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