HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 8,00 auf 10,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Holger Fechner begründete die Erhöhung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den jüngsten Marktbewegungen. Zukäufe der Großaktionäre und die Spekulationen über deren Absichten hätten die Aktie zuletzt gestützt. Das derzeitige gesamtwirtschaftliche Umfeld treffe den Konzern aber in seinem Transformationsprozess. Hohen Investitionen in neue Techniken stünden dabei sinkende Einnahmen aus dem TV-Werbegeschäft gegenüber./tav/ck