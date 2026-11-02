ProSiebenSat.1 Media Aktie
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Marktkap. 724,04 Mio. EURDiv. Rendite 1,03%
WKN PSM777
ISIN DE000PSM7770
Symbol PBSFF
AI Analyse
ProSiebenSat1 Media SE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 4,00 auf 3,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das erste Halbjahr sei für die europäische TV-Branche wie erwartet gemischt ausgefallen, schrieb Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anbieter wie RTL, ITV und M6 hätten im Werbegeschäft von der Fußball-Weltmeisterschaft profitiert. Bei Sendern ohne Übertragungsrechte wie ProSiebenSat.1 und MFE seien die Werbeeinnahmen hingegen zurückgegangen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG
Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Hold
|Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
3,40 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
3,10 €
|Abst. Kursziel*:
9,54%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
3,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,90%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,23 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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