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Deutsche Bank AG

ProSiebenSat1 Media SE Hold

13:26 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Hold
Aktie in diesem Artikel
ProSiebenSat.1 Media SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 4,00 auf 3,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das erste Halbjahr sei für die europäische TV-Branche wie erwartet gemischt ausgefallen, schrieb Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anbieter wie RTL, ITV und M6 hätten im Werbegeschäft von der Fußball-Weltmeisterschaft profitiert. Bei Sendern ohne Übertragungsrechte wie ProSiebenSat.1 und MFE seien die Werbeeinnahmen hingegen zurückgegangen./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Hold

Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
3,40 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
3,10 €		 Abst. Kursziel*:
9,54%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
3,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,90%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

13:26 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
11.08.26 ProSiebenSat.1 Media Halten DZ BANK
06.08.26 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
15.07.26 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
14.05.26 ProSiebenSat.1 Media Equal Weight Barclays Capital
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