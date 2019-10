NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Fernsehkonzerns ProSiebenSat.1 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Er habe vor den im November anstehenden Quartalszahlen sein Bewertungsmodell auf den neuesten Stand gebracht und rechne nun für 2019 mit einem stärkeren Rückgang der Werbeeinnahmen als bisher, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe er seine Gewinnschätzungen für 2019 und 2020 reduziert. Die Aktie biete indes eine neunprozentige Dividendenrendite./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2019 / 16:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2019 / 16:18 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.