NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ProSiebenSat.1 nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Medienkonzern habe die Erwartungen deutlich übertroffen und gehe für das Schlussquartal trotz der neuen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie nur von einem prozentual einstelligen Rückgang der Werbeeinnahmen aus, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/mis