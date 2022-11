NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 6,50 auf 6,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Lisa Yang aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Medienkonzern nach dem Quartalsbericht./ck/he