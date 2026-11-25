Prosus Aktie
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Marktkap. 67,25 Mrd. EURKGV 8,56 Div. Rendite 0,72%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
AI Analyse
Prosus Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Prosus von 69 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen der Beteiligungsgesellschaft für das erste Geschäftshalbjahr seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwoch. Er schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2026/27 bis 2028/29 nach unten./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 23:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Prosus Buy
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
29,43 €
|Abst. Kursziel*:
114,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
29,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
114,07%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,48 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.