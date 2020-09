NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Prosus nach einem Gespräch mit dem Chef Bob van Dijk auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Positiv wertete Analystin Lisa Yang in einer am Freitag vorliegenden Studie die in Kürze anstehende Aufnahme der Aktie in den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50. Die auf Internet-Unternehmungen spezialisierte Beteiligungsgruppe mache zudem Fortschritte in Bezug auf eine steuergünstige Reduzierung des Anteils des Großaktionärs Naspers./bek/ajx