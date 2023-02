Prosus Conviction Buy List

08:51 - Goldman Sachs Group Inc. Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Prosus von 98,20 auf 98,30 Euro angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Analystin Lisa Yang begründete das leicht angepasste Kursziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Kursentwicklung der Kernbeteiligung Tencent, aktuellen Währungsentwicklungen und anderen Wertveränderungen börsennotierter Vermögenswerte./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 19:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com