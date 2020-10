NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus nach einem Analystenwechsel von 112 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die 31-Prozent-Beteiligung am chinesischen IT-Konzern Tencent bleibe entscheidend für den positiven Anlagehintergrund der Technologie-Holding Prosus, schrieb der neu zuständige Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Aktien von Prosus und deren Muttergesellschaft, des südafrikanischen Medien- und Internet-Konzerns Naspers, ihre sehr starke Unterbewertung schon bald verringern werden./edh/ajx