NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 114 auf 106 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell unter anderem an die Schätzungen der Beteiligungen Tencent und Delivery Hero an./ag/la