NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Beteiligungsgesellschaft Prosus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 69,40 Euro belassen. Die im zweiten Halbjahr zu erwartende Umsatz- und Ergebniserholung beim chinesischen Internetkonzerns Tencent - der wichtigsten Beteiligung von Prosus - dürfte die Aktie der Niederländer stützen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/edh