NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 95,00 auf 83,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Jonathan Kennedy-Good passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Tech-Investor an sein gesenktes Kursziel für die Kernbeteiligung Tencent an. Dieses wurde von 465 auf 400 Hongkong-Dollar gekürzt./tih/mis