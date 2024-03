JP Morgan Chase & Co.

Prosus Overweight

09:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. In Zeiten anhaltender konjunktureller Unsicherheit seien Unternehmen mit einem online-basierten Anzeigengeschäft nach wie vor stark positioniert und punkteten mit einer gut vorhersagbaren Geschäftsentwicklung, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings dürften die Anforderungen an Investitionen und Marketing steigen. Für europäische und australische Branchentitel ist er insgesamt vorsichtiger und bevorzugt hier Rea Group. Bei Prosus sieht der Experte die Möglichkeit, weiteres Kapital in die Rubrikenmärkte zu investieren, wenn sich attraktive Optionen ergäben./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2024 / 04:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2024 / 04:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

