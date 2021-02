NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Prudential auf "Buy" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Mit einer neuen Führungsriege erhalte die vor der Abspaltung stehende US-Tochter Jackson Financial ein versiertes Team, das aus verdienten, langjährigen Mitarbeiterinnen bestehe, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./mf/tih