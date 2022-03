NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Prudential nach Zahlen für 2021 auf "Buy" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Der britische Versicherer habe die Markterwartung für den Gewinn im Neugeschäft übertroffen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Mangel an Neuigkeiten über einen neuen Vorstandschef sei zudem enttäuschend./ck/jha/