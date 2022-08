NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Prudential nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Das Neugeschäft des britischen Lebensversicherers habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Analyst Philip Kett in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Profitabilität aber habe enttäuscht./la/bek