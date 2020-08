NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Prudential mit Blick auf einen Börsengang der US-Tochter Jackson auf "Hold" mit einem Kursziel von 1455 Pence belassen. Mit dem Vollzug dieser Aktion verbundene Risiken dürften den Aktienkurs bremsen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Längerfristig dürfte aber der Risikoaufschlag auf die Papiere des britischen Lebensversicherers deutlich sinken./bek/la