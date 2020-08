NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat für Prudential ein Kursziel von 1182 Pence genannt und die Einstufung der Aktie auf "Neutral" belassen. Wie Analyst Ashik Musaddi in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, bevorzugt er die Aktien der AIA Group vor jenen des britischen Lebensversicherers Prudential./la/tih