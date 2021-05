NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prudential nach neuen Informationen zur anstehenden Abspaltung der US-Tochter Jackson National auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1466 Pence belassen. Die Transaktion könnte wie geplant am 26. Mai über die Bühne gehen, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine fristgerechte Umsetzung wäre positiv für den Aktienkurs, da sich Investoren und das Management des britischen Lebensversicherers dann ganz auf das Asien-Geschäft konzentrieren könnten./la/ajx