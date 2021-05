NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prudential nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1466 Pence belassen. Die Zeitverzögerung bei der Abspaltung der US-Tochter Jackson Life sei negativ, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er lobte jedoch die starke Entwicklung im Kerngeschäft Asien./tav/ajx