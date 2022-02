NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Prudential mit "Overweight" und einem Kursziel von 1550 Pence in die Bewertung wieder aufgenommen. Dank der starken Kapitalausstattung, attraktiver Dividendenrenditen und der Inflationsentwicklung sehe er die europäischen Versicherer positiv, schrieben die ab sofort für die Branche zuständigen Analysten Farooq Hanif und Kamran Hossain in einer am Montag vorliegenden Studie. Die relative Branchenbewertung habe sich seit Beginn der Corona-Pandemie nicht erholt, obwohl deren Auswirkungen geringer als erwartet seien. Prudential sei einer der stärksten Wachstumstitel und werde zu Unrecht mit einem Abschlag zur asiatischen Konkurrenz gehandelt./gl/tih