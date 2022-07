NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prudential auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Die Aktien des Versicherers stehen als Favorit des Analysten Farooq Hanif zudem auf der "Analyst Focus List". Den Bemessungszeitraum für sein Kursziel rollte er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie um ein halbes Jahr nach vorne auf Ende 2023./ag/bek