NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prudential nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Das Neugeschäft des britischen Lebensversicherers sei stärker als erwartet gewachsen, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der nach dem internationalen Rechnungslegungsstandard IFRS ermittelte operative Gewinn habe leicht enttäuscht./la/bek