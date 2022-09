NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prudential von 1380 auf 1450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor dem Antritt des neuen Konzernchefs Anil Wadhwani im Februar 2023 beschäftige sich Analyst Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Studie mit möglichen finanziellen und strategischen Prioritäten. Ein neuer Chef bringe stets positive Chancen mit sich. Das Kursziel für den Versicherer erhöhte er wegen angepasster Währungserwartungen und eines verschobenen Bewertungshorizonts./tih/bek