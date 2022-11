Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die PSI Software AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) wegen der Investitionszurückhaltung der Stromnetzbetreiber einen Ergebnisrückgang verbucht, gleichwohl aber einen steigenden Auftragseingang verzeichnet. In der Folge senkt der Analyst sein Kursziel, bestätigt aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage befinde sich das Unternehmen mit einem Auftragsbestand von 182 Mio. Euro auf einem guten Weg, die angepassten Ziele für 2022 und das angestrebte Wachstum in 2023 zu erreichen. Auch wenn das Russlandgeschäft zukünftig entfalle, biete sich PSI laut dem Analysten eine gute Geschäftschance in anderen Gasexportregionen. Einen Boom erfahre derzeit die Stahlbranche, wovon die Gesellschaft nun ebenfalls zeitverzögert profitiere. Die Beendigung der Aktivitäten in Russland führe zwischenzeitlich zu Belastungen, biete der Gesellschaft aber in Zukunft eine hohe Planungssicherheit. Dementsprechend erachte GSC 2022 als Übergangsjahr, von dem aus das Unternehmen wieder zu stärkerem Wachstum aufbrechen könne. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 36,00 Euro (zuvor: 40,00 Euro), erneuert aber das Rating „Kaufen“.



