NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Puma SE nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Mit den Zahlen liege der Sportartikelhersteller im Rahmen seiner operativen Gewinnprognose (Ebit) für das Gesamtjahr, schrieb Analyst Richard Edwards in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die operative Gewinnmarge habe sich besser gehalten als von ihm erwartet./bek/mis