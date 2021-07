Aktie in diesem Artikel PUMA SE 101,70 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma SE nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal von 114 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelhersteller habe ein starkes Jahresviertel hinter sich, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach den vom Konzern angehobenen Jahresziele habe nun auch er seine Schätzungen nach oben geschraubt./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2021 / 17:08 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.