NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Puma SE nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Diese deckten sich mit den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. An den Jahreszielen des Sportartikel- und Lifestyle-Konzerns habe sich nichts geändert./bek/jha/