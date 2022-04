NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma SE von 120 auf 118 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards passte sein Bewertungsmodell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an den Quartalsbericht und das Zinsumfeld an. Das starke Wachstum in Europa und den USA habe Rückgänge in Asien kompensiert./ag/mis