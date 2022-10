NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Puma SE nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Sportwarenhersteller sei stark gewachsen, schrieb Analyst Richard Edwards in ewiner am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei die Bruttomarge nicht so stark gefallen wie befürchtet./mis