NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Bedeutung der Nike-Zahlen für Adidas sei nicht ganz klar zu werten, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einem leichten Umsatzrückgang im dritten Geschäftsquartal bei Nike stehe die Erwartung eines deutlichen Umsatzanstiegs auf vergleichbarer Basis bei Adidas und Puma in deren erstem Quartal gegenüber./mf/tih