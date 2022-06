NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Gewinnkennziffern des Sportartikel- und Lifestyle-Konzerns für das zweite Quartal dürften bestätigen, dass die Umsätze in wieder geöffneten Märkten stark geblieben seien, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/bek