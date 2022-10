NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Puma SE von 95 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kurs des Sportartikelkonzerns habe sich davon gelöst, dass dieser mit Marktanteilsgewinnen und langfristigem Wachstum eine Attraktion sei, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie und begründetet dies mit den Sorgen um die Profitabilität der Branche und Nachfragerisiken. Der Bericht zum dritten Quartal dürfte jedoch die Widerstandskraft der Marke belegen. Das niedrigere Kursziel begründete er mit zu hohen Lagerbeständen in den USA - eine Tatsache, die mittlerweile übertrieben im Kurs berücksichtigt sei./tih/tav