Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

PUMA SE Buy

15:51 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Kennziffern hätten bestätigt, dass der Umstrukturierungsprozess des Sportartikelherstellers planmäßig laufe, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 05:37 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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