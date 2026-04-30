PUMA Aktie
Marktkap. 3,63 Mrd. EUR
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Kennziffern hätten bestätigt, dass der Umstrukturierungsprozess des Sportartikelherstellers planmäßig laufe, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 05:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com
Zusammenfassung: PUMA Buy
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,86 €
|Abst. Kursziel*:
54,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,20%
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
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|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Jefferies & Company Inc.
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