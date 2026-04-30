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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

PUMA SE Buy

15:51 Uhr
PUMA SE Buy
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Kennziffern hätten bestätigt, dass der Umstrukturierungsprozess des Sportartikelherstellers planmäßig laufe, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 05:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Buy

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,86 €		 Abst. Kursziel*:
54,68%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,20%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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