PUMA Aktie
Marktkap. 3,95 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Diese belegten deutliche Fortschritte unter dem neuen Chef Mark Langer, schrieb Nick Anderson am Montag. Sowohl die Nettoverschuldung als auch die Lagerbestände seien zurückgegangen. An den Jahresprognosen habe der Sportbekleidungshersteller festgehalten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 18:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PUMA SE
Zusammenfassung: PUMA Buy
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,63 €
|Abst. Kursziel*:
44,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,31%
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|04.08.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.