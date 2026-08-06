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PUMA Aktie

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27,34 EUR +0,14 EUR +0,51 %
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Marktkap. 3,95 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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Symbol PMMAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

PUMA SE Buy

04.08.26
PUMA SE Buy
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
27,34 EUR 0,14 EUR 0,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Diese belegten deutliche Fortschritte unter dem neuen Chef Mark Langer, schrieb Nick Anderson am Montag. Sowohl die Nettoverschuldung als auch die Lagerbestände seien zurückgegangen. An den Jahresprognosen habe der Sportbekleidungshersteller festgehalten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 18:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PUMA SE

Zusammenfassung: PUMA Buy

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,63 €		 Abst. Kursziel*:
44,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,31%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

04.08.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
03.08.26 PUMA Neutral UBS AG
31.07.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
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Zacks Puma Biotech (PBYI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
EQS Group EQS-News: PUMA Q2 2026 reflects reset measures and softer demand - Strong free cash flow - FY 2026 outlook confirmed
Zacks Earnings Preview: Puma Biotech (PBYI) Q2 Earnings Expected to Decline
EQS Group EQS-AFR: PUMA SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: PUMA SE: Arthur Höld, buy
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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