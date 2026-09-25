Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

PUMA SE Buy

11:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. "Die Katze schnurrt", schrieb Nick Anderson am Freitag nach der German Corporate Conference in München und einem kleinen Investorenevent der Herzogenauracher. Das Management sei zuversichtlich hinsichtlich des tiefgreifenden Konzernumbaus./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PUMA SE