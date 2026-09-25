PUMA Aktie
Marktkap. 3,29 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
AI Analyse
PUMA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. "Die Katze schnurrt", schrieb Nick Anderson am Freitag nach der German Corporate Conference in München und einem kleinen Investorenevent der Herzogenauracher. Das Management sei zuversichtlich hinsichtlich des tiefgreifenden Konzernumbaus./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PUMA SE
Zusammenfassung: PUMA Buy
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,53 €
|Abst. Kursziel*:
77,54%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
76,21%
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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