ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma SE von 100,20 auf 100,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein starkes erstes Quartal des Herstellers von Sport- und Lifestyle-Artikeln stelle Sorgen um die Geschäfte in China in den Schatten, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/ck