ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma SE nach Zahlen von 117 auf 119 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz einer soliden Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 sei der Sportartikelhersteller weiterhin vorsichtig, was den Jahresausblick betreffe, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/mis