HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Puma SE von 130 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Herzogenauracher zeigten trotz einigen Gegenwinds imposantes Wachstum, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er passte sein Bewertungsmodell an die Zinswende an./ag/ajx